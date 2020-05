Defensoria diz que 269 escolas já aderiram plano de redução de mensalidades

A Defensoria Pública Estadual atualizou, nesta sexta-feira (29), a lista de escolas que aderiram aos descontos nas mensalidades de seus alunos durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o órgão, 269 já aderiram o plano. No Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), elaborado pela Defensoria Pública do estado, Procon Municipal, o Procon Estadual e o Ministério Público Estadual (MPMS), ficou estipulado que, no caso de crianças de 0 a 3 anos - onde o ensino não é obrigatório - o desconto será de 25%. A partir de 4 anos até o Ensino Médio, o abatimento deverá ser de 10%.

As escolas que não aderirem aos descontos, os órgãos de defesa do consumidor (Defensoria, Ministério Público, Procon Estadual e Procon Municipal) irão apurar a situação financeira e buscar o desconto pela via judicial.

Veja abaixo todas as escolas que oferecem descontos:

Capital

Berçario Impacto Baby

CCAT - Colégio e Curso Almirante Tamandaré

Centro de Educação Infantil “Paraíso da Criança” e Centro Educacional “Fênnix”

Centro de Educação Infantil Riscos e Rabiscos

Centro De Educação Infantil Sossego Da Mamãe EIRELI

Centro de Ensino Campo-Grandense - CECAMP

Centro de Ensino Nossa Senhora Auxiliadora

Centro Educacional Alceu Viana

Centro Educacional Construindo o Saber

Centro Educacional Cristão da Região Lagoa (CECRL)

Centro Educacional Lápis de Cor (Barros & Barros ltda)

Centro Educacional Manoel de Barros

Centro Educacional Paulo de Tarso

Centro Educacional Século XX

Colégio “Maria Montessori”

Colégio Adventista Campo-Grandense

Colégio Adventista Jardim dos Estados

Colégio Alberto Bettencourt

Colégio Alexander Fleming

Colégio Bionatus

Colégio Bionatus – Ensino Fundamental

Colégio Bionatus II

Colégio Carlos Drummond de Andrade Ltda-ME

Colégio CBA/ABC

Colégio Classe A (Savoir Faire Cursos Preparatórios Ltda EPP)

Colégio Classe A – Unidade II (Savoir Faire Cursos Preparatórios Ltda EPP)

Colégio Cristão Aliançados

Colégio de Ensino Fundamental Nova Geração

Colégio de Ensino Médio Nova Geração

Colégio Harmonia – UNIDADE I

Colégio Harmonia – UNIDADE II

Colégio Impacto

Colégio Le Irdak

Colégio Liceu (LYCEUM - Colegio De Educação Infantil E Ensino Fundamental LTDA EPP)

Colégio Liceu – Unidade II

Colégio Mon Geant Ensino Fundamental I e II

J3H Educacional LTDA (NOTA 10 Campo Grande I)

J3H Educacional LTDA (NOTA 10 Campo Grande II)

J3H Educacional LTDA (NOTA 10 Campo Grande III)

Colégio Nova Dimensão

Colégio Oswaldo Tognini

Colégio Prof.ª Maria Lago Barcellos

Colégio Raul Sans de Matos

Colégio Refferencial

Colégio Rui Barbosa (IRB EDUCACIONAL EIRELI – ME)

Colégio Rui Barbosa - Unidade Aero Rancho

Colégio Rui Barbosa – Carlos Drumond de Andrade

Colégio Salesiano Dom Bosco

Colégio São Francisco

Colégio Século XXI - SOUZA & PADOVANI LTDA ME

Colégio Status

Colégio Tic-Tac & Instituto Penrabel

Colégio Tiradentes (Santelure Eireli)

Colégio Vida e Luz

Colégio Vida Feliz

CORI - Centro de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Escola “Atual”

Escola “Visconde de Cairu”

Escola Alternativa (Osmundo Pereira Leite & Cia LTDA)

Escola Amarelinha Yellow

Escola Atitude LTDA ME

Escola Ativa

Escola Batista Erilasio Nogueira (NOGUEIRA E PEDROSA LTDA)

Escola Bilingue Harmonia

Escola Carrossel Educamp EIRELI EPP

Escola Carrossel Novo Estilo ltda Me

Escola Crescendo de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Escola Criatibrincando de Ed. Infantil e Ens. Fundamental (Genesis Centro de Educação)

Escola de Educacao Infantil E Fundamental I E II Pes Nas Nuvens EIRELI

Escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio General Osório

Escola Despertar de Ensino Fundamental

Escola Energia de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Mon Petit Educação Infantil LTDA

Escola Nazaré - Educação Infantil e Ensino Fundamental

Escola Paulo Freire

Escola Raio de Sol

Escola Sonho Meu (SDR Potencial Humano Ltda Me)

Escola Tom da Vida

Escola Turma da Mônica

Escola Ursinho Panda

Espaço Livre - Educação Infantil e Ensino Fundamental

FUNLEC - Fundação Lowtons de Educação e Cultura

GAPPE - Escola Bilíngue (Centro De Estudos Ases Da Educação)

Gênesis Centro de Educação

Instituto de Educação Harmonia - Unidade I

Instituto Educacional Paulo Freire - Unidade I

Instituto João Batista de Ensino

Mabe Moderna Associação Brasileira De Ensino Medio LTDA (Elite MACE)

Maple Bear

Materna Bercário Jardim dos Estados

Metropolitano Instituto de Educação e Cultura (AMORIM, BARBOSA & CIA LTDA)

Instituto Máxima de Educação LTDA (NOTA 10 – MÁXIMA)

Feliz Idade – Educação Infantil e Ens. Fundamental (Nota 10 Feliz Idade)

Colégio Les Deux Epp Ltda (NOVA ESCOLA)

OCEE - O Casulo Estabelecimento de Ensino

Planeta Criança Ltda

Sigma Berçario e educação Infantil

Soletrando – Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Souza & Padovani LTDA ME (SÉCULO XXI)

Ninho Jardim De Infância Casa De Brincar Eireli

Laudeur Muniz Ribeiro EIRELI (Centro Educacional Criarte)

Interior

DOURADOS

Serviço de Educação Integral

Dinâmico Central de Cursos – Colégio Interagir

Escola Presbiteriana Erasmo Braga

Instituto Educacional Wings

Colégio Unigran (Mantenedor Unigran Educacional)

Escola Infantil Giz de Cera

Colégio Lumière – Zanchettin e cia Ltda

Instituto Educacional da Grande Dourados

Nota Dez Educacional Douradense LTDA

Delphos Educacional LTDA (NOTA 10 DOURADOS 1)

Delphos Educacional LTDA (NOTA 10 DOURADOS 2)

Sociedade Caritativa E Literária São Francisco De Assis – Zona Norte (Escola Franciscana Imaculada Conceição)

Escola Adventista de Dourados



BELA VISTA

Colégio Cefron



PARANAÍBA

Prevê Objetivo



PONTA PORÃ

Escola Magsul

Escola Magsul Júnior

Cerbrás Pré-Escolar LTDA- EPP - ESCOLA TOPO GIGIO

Escola Mappe- Moderna associação pontaporanense de ensino

Nota Dez Pontaporense



AQUIDAUANA

Escola Particular Irene Cicalise

Instituto Educacional Falcão



NOVA ALVORADA DO SUL

Liceu Nova Alvorada do Sul



AMAMBAI

Centro Educacional Amambai Ltda ME



TRÊS LAGOAS

Sociedade Educacional Sulmatogrossense Ltda (ELITE EXITUS)

MSMT – Colégio Salesiano Dom Bosco de Três Lagoas

Colégio Hermesindo Alonso Gonzales

UNI-TRES- Objetivo Sistemade Ensino Eireli



CORUMBÁ

Colégio Adventista de Corumbá

MSMT- Colégio Salesiano de Santa Teresa

Colégio Imaculada Conceição

IBEC - Instituto Baruki de Educação e Cultura Ltda – EPP

Escola Neusa Assada Malta - ENAM



LADÁRIO

Sociedade De Instrução E Beneficência Colégio São Miguel



MARACAJU

Centro de Educação Maracajuense



BONITO

Colégio Honorato Jaques

Andrade & Xavier LTDA (Escola Sagrada Família)



CAMAPUÃ

Centro Educacional M Lobato Ltda



RIO VERDE DE MATO GROSSO

Centro de Ensino Reino do Saber



NOVA ANDRADINA

Escola Adventista De Nova Andradina



MIRANDA

Escola Adventista De Miranda



MUNDO NOVO

Escola Adventista De Mundo Novo



CASSILÂNDIA

Colégio Geração (Luciene de Castro Alves Camargo ME)

