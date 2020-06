Em parceria com a TVE, Reme estreia com aulas televisionadas

A transmissão da TV Reme, parceria com a TV Educativa do Estado, teve início nesta segunda-feira (8), ao meio-dia, com aulas de Geografia (4ºano), Matemática (6º ano e EJA) Artes (1º ano). Segundo Rede Municipal de Educação (Reme), a o canal irá contemplar os 110 mil alunos, que ao longo do dia, incluindo o período noturno, poderão assistir pelo canal 4.2, aulas gravadas por professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

As aulas estão sendo produzidas com base nos conteúdos curriculares do grupo 4 ao 9º ano, além dos direcionados aos alunos do berçário ao grupo 3 e também aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e ainda com aulas específicas para as escolas do campo.

Os alunos que sintonizarem o canal 4.2 da TVE também terão acesso a uma grade de programas educativos produzidos pela TV Educativa. As aulas televisionadas serão mais uma ferramenta para complementar os cadernos com atividades pedagógicas disponibilizados pelas escolas.

Mais de 480 professores da Reme se inscreveram para gravar os primeiros vídeos, que estão sendo produzidos em um estúdio na Secretaria Municipal de Educação (Semed) e editados pela equipe da TVE. Ao todo serão oito horas de aula por dia e a ideia é que sejam transmitidas aulas de pelo menos duas disciplinas por dia, nos períodos matutino, vespertino e noturno, contemplando os alunos da EJA, que trabalham e não têm disponibilidade de assistir TV durante o dia.

A grade com os conteúdos também irá contar com programas educativos da TVE, que serão intercalados às aulas da Reme, reforçando o conteúdo pedagógico. Quem perder alguma aula transmitida pela TVE, poderá acessar o canal do Youtube, específico da TV Reme, onde todo o conteúdo será postado.

O canal já conta com mais de três mil inscritos e pode ser acessado por este link.

