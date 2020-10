Enem 2020: candidatos que não enviaram foto poderão fazer a prova, confirma Inep

Os candidatos que não conseguiram cadastrar a foto obrigatória em sua inscrição do Enem 2020 podem ficar tranquilos: todos poderão realizar a prova. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (09) por Alexandre Lopes, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio de Teixeira (Inep), durante uma live realizada pelo Jornal da Record.

O envio obrigatório de uma foto atual do candidato consta nos editais do Enem Impresso e do Enem Digital. O cadastro da imagem deveria ser feito durante a solicitação de isenção ou na inscrição para o exame.

Foto obrigatória no Enem 2020

Segundo o presidente do Inep, cerca de 85% dos estudantes já haviam enviado a foto durante o período de inscrição. Este volume aumentou durante o prazo para envio ou alteração da imagem, que terminou nesta quinta-feira (8), mas não chegou a 100% dos candidatos.

