Entidade é contra retomada de ensino infantil

O Fórum Permanente de Educação Infantil de Mato Grosso do Sul (FORUMEI-MS), movimento social estadual, vinculado ao Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib), divulgou uma nota de repúdio à decisão do retorno às aulas presenciais para a educação infantil nas escolas particulares de Campo Grande.

A decisão definida em reunião no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, prevê que as aulas voltem a partir do dia 21 de setembro de 2020, porém de acordo com as entidades contrárias não há justificativa para o retorno, já que obrigaria os bebês e as crianças a serem organizados de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI/2009), com interações e brincadeiras, entre si.

Conforme a nota “Em uma rotina de atividades cotidianas e escolares, as crianças da educação infantil ficarão bem mais expostas (ao vírus), principalmente pela natureza do trabalho educativo, que ocorre prioritariamente por meio de interações concretas e experiências reais, nas quais tocar e experimentar são ações fundamentais para aprender e se desenvolver”.

Segundo o Fórum, não há como o educador cuidar e ensinar as crianças sem o contato e com o distanciamento físico que é uma medida de prevenção para conter a transmissão e disseminação da COVID-19, também levando em conta que “As crianças pequenas, mais dificuldades terão para o cumprimento dos protocolos de saúde e distanciamento físico, e necessitarão de um controle rigoroso para manterem a higiene”.

Ainda de acordo com o FORUMEI-MS o retorno das atividades escolares para a educação infantil é “um ato violento, negligente e de desrespeito aos direitos das crianças de zero a cinco anos”. A entidade pede que familiares, instituições educacionais e parlamentares resistam e não aceitem o retorno das atividades escolares presenciais para as crianças da educação infantil.

Veja abaixo a nota divulgada pelo Fórum Permanente de Educação Infantil de Mato Grosso do Sul

