Escola do Sesi de Maracaju promove sarau de poesia virtual

Os pais e alunos da Escola Sesi de Maracaju participaram de um momento de cultura e descontração durante o sarau “Poesia em Casa”.

A atividade foi proposta pela professora Ana Cláudia Matos Krul, que leciona a disciplina de Língua Portuguesa para os alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, a inspiração surgiu a partir do estudo do gênero poesia em que foi proposto aos alunos os grandes autores da literatura brasileira.

Os estudantes tiveram de fazer a leitura dos trechos de alguns poemas aos colegas da sala de aula virtual e também convidaram os familiares como uma forma de interação de todos durante a quarentena motivada pela pandemia.

“A iniciativa não só elevou o gosto pela leitura poética, mas também promoveu uma interação entre aluno e família. O mais legal é que começou com uma brincadeira e virou um compromisso sério para todos os envolvidos”, disse a professora.

Pais e alunos aprovaram e elogiaram a iniciativa da professora de oportunizar essa integração durante as aulas remotas. “Adorei o projeto Poesia em Casa, pois minha família pôde participar. Optamos pelo poema No Meio do Caminho, do escritor Carlos Drummond de Andrade, que mostra os obstáculos da vida representados por uma pedra”, contou a aluna Gabriela Gonçalves Trevisol.





