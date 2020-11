Inscrições para o Instituto Mirim encerram no sábado

O prazo para quem deseja se inscrever no Instituto Mirim de Campo Grande, termina no sábado (21). O cadastro para seleção é feito pela internet. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as entrevistas acontecerão por teleatendimento. Inscreva-se aqui.

Para realizar o cadastro, o candidato precisa preencher alguns requisitos, como ser adolescente entre 14 e 15 anos de idade, (nascidos entre 01/01/2005 à 31/12/2006). Estar matriculado e ser aluno frequente no ensino regular.



A família deve ter renda de até meio salário mínimo e ter comprovante do número de inscrição social/NIS, do responsável legal, do adolescente e dos demais componentes familiares, atualizado nos últimos 24 meses.



Estar no cadastro único para programas sociais, com os dados atualizados do responsável familiar e demais componentes familiares residentes no domicílio e participar e apresentar todos os documentos solicitados no comprovante de inscrição.



O Instituto Mirim de Campo Grande é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, com mais de 38 anos de experiência, que atua e desenvolve suas atividades pautadas pelas Políticas Públicas de Assistência Social e de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente e pelas Políticas do Trabalho e Emprego.

