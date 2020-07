Presidente da Fundect é eleito diretor do Conselho Nacional de Pesquisas

O diretor-presidente da Fundect Prof. Márcio de Araújo Pereira foi eleito como diretor do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Pesquisa (Confap) Regional Centro Oeste. A escolha foi realizada no Fórum Virtual do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Pesquisa (Confap), realizado na última sexta-feira (03)

Participaram do encontro virtual 26 presidentes das fundações de pesquisa do país.

Além da Diretoria Regional do Centro-Oeste, o Prof. Márcio compartilhará a vice-p residência do Confap com outros quatro Diretores Regionais (Sul, Sudeste, Nordeste e Norte). O Confap é uma organização sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover uma melhor articulação dos interesses das agências estaduais de fomento à pesquisa científica, tecnológica e de inovação no Brasil.

Márcio ocupará o cargo durante os próximos meses, e terá como uma das missões liderar a interlocução dos agentes da ciência, tecnologia e inovação da região centro oeste, colaborando para o fortalecimento do setor a nível nacional.

Durante o Fórum, foi divulgado um ranqueamento organizado pelo Confap em parceria com a CLP-Liderança Pública. O levantamento mostrou Mato Grosso do Sul na oitava colocação entre os estados mais inovadores do país.

O levantamento levou em consideração fatores como: investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento, concessão de bolsas de mestrado e doutorado, patentes e empreendimentos inovadores (startups, incubadoras).

“A Fundect está trabalhando alinhada com o Governo do Estado para desenvolver inovações, principalmente ligadas ao agronegócio. Em 2019 foram implementados importantes editais nessas áreas tais como o Centelha e o Tecnova, que buscam explorar o potencial inovador e tecnológico das empresas e dos empreendedores do nosso MS. Ainda temos muito a fazer, e agora com ainda mais proximidade ao Confap poderemos estreitar ainda mais as relações e garantir parcerias para o fomento da pesquisa, ciência e tecnologia no Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O professor também falou que em hoje também é uma das prioridades do órgão conseguir recursos para pesquisas relacionadas ao combate da pandemia do novo coronavírus. “Temos quatro importantes laboratórios dedicados no combate a Covid-19, mas queremos ampliar a estrutura já existentes neles. Além disso, buscaremos mais recursos para ampliar essa área, pois a pandemia nos mostrou ainda mais como é importante investimento em ciência no Brasil, finalizou.

