Primeira chamada do Prouni termina nesta terça-feira

Termina nesta terça-feira (28) o prazo para os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) comparecerem às instituições de ensino e entregar os documentos que comprovem as informações prestadas no momento da inscrição.

Quem perder o prazo ou não comprovar as informações é desclassificado.

O resultado da 2ª chamada será divulgado no dia 4 de agosto. Quem não for pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas do ProUni ainda pode disputar uma bolsa por meio da lista de espera. O prazo para que o candidato inscrito manifeste interesse nessa última etapa da seleção do Prouni de 18 a 20 de agosto.

Nesse caso, o resultado será divulgado no dia 24 de agosto. O Ministério da Educação alerta que o pré-selecionado em qualquer uma das etapas do processo de seleção do Prouni deve ficar atento aos períodos estabelecidos no cronograma para apresentar os documentos.

O Prouni é um programa de acesso à educação superior que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%). Nesta edição, que teve 440 mil 674 inscrições, foram ofertadas 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior.

