Quase um milhão de brasileiros já se inscreveram no Sisu

Abraham Weintraub, ministro da Educação, anunciou nesta quarta-feira (22) através da sua conta do Twitter que 993 mil estudantes se inscreveram no primeiro dia de registro do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

No tweet, o ministro disse que número é maior que o esperado. “O número é mais do que o dobro do ano anterior, quando fechamos em 492 mil inscritos”.

Confira o tweet completo do ministro da Educação

Bom dia! 1º dia de inscrições do #Sisu2020: 993.311 pessoas inscritas. O número é mais que o dobro do ano anterior, quando fechamos em 492 mil inscritos. Ao todo, registramos 1.870.751 inscrições (candidato pode optar por dois cursos). Entre 0h e 1h, rodamos o ranqueamento. — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) January 22, 2020

O Sisu iria ficar aberto até as 23:59 desta sexta-feira (24), entretanto, houve um erro com diversas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o prazo final foi prorrogado para ás 23:59 do próximo domingo (29).

