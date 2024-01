Riedel formaliza nomeação de 216 professores efetivos em MS

O governador Eduardo Riedel assinou, nesta quarta-feira (16), o ato que formaliza a nomeação de 216 docentes, que irão atuar na Rede Estadual de Ensino (REE) durante 2023. O ato deve ser publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (17).

A previsão do governo do Estado é que os nomeados, que reforçarão o funcionamento das unidades escolares da REE, passem a atuar já no início do ano letivo, que tem previsão para começar em 21 de fevereiro.

“Assinei a nomeação de 216 novos docentes da Rede Estadual de Ensino, que está se fortalecendo com novos professores concursados, fruto do último concurso. Ampliamos para que comecem a trabalhar agora no início do ano letivo”, disse o governador.

Além disso, durante a assinatura do ato, que ocorreu durante reunião com os secretários Hélio Daher, da Secretaria de Estado de Educação (SED) e Ana Nardes, da Secretaria de Estado de Administração (SAD), o governador revelou o novo uniforme da REE, que pela primeira vez beneficiará também os funcionários.

“É a primeira vez os nossos administrativos vão ter uniforme também, os servidores da rede vão ter a camiseta a disposição deles para trabalhar”, afirmou.

Melhor salário do Brasil

Em outubro do ano passado, Riedel assinou a Lei Complementar n° 318/2023, que estabelece o reajuste salarial dos professores efetivos do Estado, com os docentes com carga horária de 40h semanais passando a receber R$ 11.935,46, o maior salário para professor no Brasil, na educação básica.

Foram contemplados pelo reajuste 20.146 professores efetivos, incluindo 13.082 aposentados.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também