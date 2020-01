Termina hoje prazo de inscrições para lecionar em escolas estaduais

As inscrições para professores interessados em participar do no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado de Educação (SED) para dar aulas na Rede Estadual de Ensino (REE) nesse ano letivo termina às 17h desta sexta-feira (10). Os profissionais farão parte do quadro temporário de professores.

Os profissionais podem efetuar as inscrições pela internet, diretamente no site da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), responsável pela execução do processo.

Segundo a publicação, poderá participar do Processo Seletivo todo profissional que tenha habilitação com licenciatura e que preencha os requisitos constitucionais e legais exigidos para função ou a nomeação para emprego público, cargo efetivo ou cargo em comissão no Estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o edital, o processo seletivo será composto de duas etapas: Prova Escrita Objetiva e Avaliação Curricular (Prova de Títulos). A primeira etapa terá duração de três horas e será realizada no dia 19 de janeiro de 2020 nos municípios de Campo Grande e Dourados. A Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada de zero a 30 pontos.

A publicação do resultado final e classificação dos candidatos aprovados está prevista para o dia 10 de fevereiro de 2020. Para mais informações ou dúvidas o candidato os candidatos poderão entrar em contato com a Fapems, que possui sede em Dourados, pelo telefone (67) 3422-2046.

