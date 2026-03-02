Menu
Menu Busca segunda, 02 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
EducaÃ§Ã£o

UEMS abre inscriÃ§Ãµes para o PROUEMS 2026 com vagas remanescentes em cursos de graduaÃ§Ã£o

Processo seletivo Ã© gratuito, on-line e destinado a candidatos que jÃ¡ concluÃ­ram o Ensino MÃ©dio

02 marÃ§o 2026 - 18h41Taynara Menezes
Universidade Estadual de Mato Grosso do SulUniversidade Estadual de Mato Grosso do Sul   (DivulgaÃ§Ã£o/UEMS)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Histórico Escolar – PROUEMS 2026. A seleção é destinada ao preenchimento de vagas remanescentes e à formação de cadastro reserva para ingresso nos cursos de graduação no ano letivo de 2026.

O processo é coordenado pela Pró-Reitoria de Ensino (PROE), por meio da Divisão de Ingresso Discente (DIND).

Inscrições gratuitas e on-line

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 25 de fevereiro e 11 de março de 2026, até às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul), pelo endereço eletrônico da UEMS.

Podem participar candidatos(as) que já concluíram o Ensino Médio (ou curso equivalente) ou que comprovem a conclusão até a data prevista para a matrícula.

Cronograma

Entre as principais datas do processo seletivo estão:

Período de inscrições: 25/02 a 11/03/2026

Divulgação da lista de inscritos(as): 13/03/2026

Período de recursos: 16 e 17/03/2026

Resultado final: 19/03/2026

Convocação para matrícula: a partir de 20/03/2026

As matrículas serão realizadas conforme editais específicos de convocação, divulgados no mesmo endereço eletrônico do processo seletivo.

Reportar Erro
Sao JuliÃ£o - Dr Cury

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Prouni
EducaÃ§Ã£o
Resultado da segunda chamada do Prouni jÃ¡ estÃ¡ disponÃ­vel
Assistente de educação infantil
EducaÃ§Ã£o
Censo registra queda de 1 milhÃ£o de matrÃ­culas na educaÃ§Ã£o bÃ¡sica
Pé-de-Meia Licenciatura oferece até 12 mil bolsas mensais
EducaÃ§Ã£o
Cadastro e inscriÃ§Ãµes no PÃ©-de-Meia Licenciaturas comeÃ§am nesta sexta
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
EducaÃ§Ã£o
Obra parada de escola infantil em Bonito Ã© alvo de investigaÃ§Ã£o do MPMS
Universidade Anhanguera (Uniderp) / Divulgação/Uniderp
EducaÃ§Ã£o
Alunos de medicina da UNIDERP acionam MinistÃ©rio PÃºblico em busca de melhorias
Prazo para concurso da UFGD encerra nesta semana
EducaÃ§Ã£o
Prazo para concurso da UFGD encerra nesta semana
Foto: Juca Varella/Agência Brasil
EducaÃ§Ã£o
Prazo para entregar documentos do Prouni termina nesta sexta-feira (13)
Câmera dentro do banheiro feminino da escola
PolÃ­cia
Conselho Tutelar defende apuraÃ§Ã£o rigorosa sobre cÃ¢mera em banheiro de escola pÃºblica
MEC define calendário nacional de matrícula na residência médica
EducaÃ§Ã£o
MEC define calendÃ¡rio nacional de matrÃ­cula na residÃªncia mÃ©dica
O Juros por Educação permite que os estados e o Distrito Federal renegociem dívidas com a União
EducaÃ§Ã£o
Estados terÃ£o que abrir 600 mil vagas para abater dÃ­vida com UniÃ£o

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
PolÃ­cia
Homem fica dois anos sem pagar pensÃ£o e acaba preso em Campo Grande
Tabacaria Seven no bairro Guanandi
PolÃ­cia
Vigilante Ã© morto e duas adolescentes ficam feridas em ataque a tabacaria do Guanandi
Perícia em local de morte
PolÃ­cia
Na volta do banho, marido encontra esposa morta em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio da prefeitura Ã© demitido apÃ³s acusar secretÃ¡rio de estupro em Campo Grande