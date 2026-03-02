UEMS abre inscriÃ§Ãµes para o PROUEMS 2026 com vagas remanescentes em cursos de graduaÃ§Ã£o

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Histórico Escolar – PROUEMS 2026. A seleção é destinada ao preenchimento de vagas remanescentes e à formação de cadastro reserva para ingresso nos cursos de graduação no ano letivo de 2026.

O processo é coordenado pela Pró-Reitoria de Ensino (PROE), por meio da Divisão de Ingresso Discente (DIND).

Inscrições gratuitas e on-line

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 25 de fevereiro e 11 de março de 2026, até às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul), pelo endereço eletrônico da UEMS.

Podem participar candidatos(as) que já concluíram o Ensino Médio (ou curso equivalente) ou que comprovem a conclusão até a data prevista para a matrícula.

Cronograma

Entre as principais datas do processo seletivo estão:

Período de inscrições: 25/02 a 11/03/2026

Divulgação da lista de inscritos(as): 13/03/2026

Período de recursos: 16 e 17/03/2026

Resultado final: 19/03/2026

Convocação para matrícula: a partir de 20/03/2026

As matrículas serão realizadas conforme editais específicos de convocação, divulgados no mesmo endereço eletrônico do processo seletivo.

