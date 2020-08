Vídeo: 4 x 3, Palmeiras é campeão nos pênaltis

Após um jogo duro entre Corinthians e Palmeiras neste sábado (8), o Verdão venceu o alvinegro nos pênaltis no Allianz Parque em São Paulo e é o novo campeão paulista.

O jogo foi muito estudado, com o Corinthians atacando pela lateral esquerda, onde aos 28 minutos do primeiro tempo, Jô chegou a fazer um gol, porém impedido.

O primeiro gol válido da partida foi do centroavante do Palmeiras, Luiz Adriano, que marcou pouco antes dos 5 minutos do segundo tempo.

O jogo já estava ganho para o Palmeiras que há 12 anos estava sem o título paulista, porém aos 50 minutos do segundo tempo, Jô marcou de pênalti para o timão, deixando a disputa empatada .

Já na disputa em penalidades máximas, por 4x3, o Verdão bateu o Timão , e levou o título e sagrou se campeão do Campeonato Paulista 2020.

Veja os principais gols da partida:

Deixe seu Comentário

Leia Também