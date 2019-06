8ª Copa do Mundo de Futebol Feminino começa nesta sexta-feira

A França é a sede da 8ª Copa do Mundo de Futebol Feminino da competição que começa nesta sexta-feira (7) com o jogo de abertura entre França e Coreia do Sul.

A partida está marcada para as 16h, no Parc des Princes. A final ocorrerá no dia 7 de julho, às 17h, no Estádio de Lyon.

Ao todo 24 equipes estão divididas em seis grupos:

Grupo A – França, Coréia do Sul, Noruega e Nigéria

Grupo B – Alemanha, China, Espanha e África do Sul

Grupo C – Austrália, Itália, Brasil e Jamaica

Grupo D – Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão

Grupo E – Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda

Grupo F – Estados Unidos, Tailândia, Chile e Suécia

Brasil

A Seleção Brasileira ocupa a 10ª posição no ranking da Fifa. O Brasil participou de todas as edições da Copa do Mundo. O melhor resultado foi o vice-campeonato em 2007.

A seleção canarinho é campeã da Copa América 2018, com essa conquista a equipe se garantiu na Copa da França. O treinador é Vadão e ele já comandou a seleção feminina na Copa do Canadá em 2015, venceu o Pan-Americano também em 2015, ficou em 4º lugar nas Olimpíadas 2016 e venceu a última Copa América.

Dentro de campo, além de Marta, eleita a melhor jogadora do mundo seis vezes e a maior artilheira da história do Mundial, a seleção brasileira também conta com Formiga, a única jogadora que participou de todas as Copas do Mundo.

