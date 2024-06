Advogados conseguem mais tempo para apresentar defesa de Paquetá

Lucas Paquetá ganhou tempo para formalizar sua defesa na acusação de participação em irregularidades em apostas esportivas.

Os advogados do jogador da Seleção Brasileira foram atendidos pelo Comitê Independente que avalia o caso da solicitação de adiamento do prazo para apresentar provas de defesa, que expirou no último dia 03. O pedido teve a compreensão da instituição, mas uma nova data-limite ainda não foi indicada.

O argumento central apresentado pelos advogados foi de que o período era muito curto após a acusação formal, em 23 de maio, para a apreciação das mais de 2 mil páginas do documento feito pela Federação Inglesa de Futebol (FA).

De acordo com a apuração do ge, a acusação indica que apostas foram feitas por familiares, pessoas próximas e amigos que têm relação estreita com Paquetá. Ações foram identificadas em municípios da Baixada Fluminense, por exemplo, o que chamou atenção de órgãos reguladores como a SportRadar e a Associação Internacional de Integridade em Apostas (Ibia).

O jornal The Sun citou um ganho total de 100 mil libras, equivalente a R$ 675 mil, em todas as apostas envolvendo os quatro cartões sofridos pelo brasileiro em jogos da Premier League nas temporadas 21/22 e 22/23. A defesa de Paquetá, no entanto, entende que esse montante seria irrelevante no cenário de apostas, pelos valores habitualmente praticados.

Ainda em processo de avaliação do documento de acusação, os advogados trabalham na defesa enquanto o jogador continua dizendo ser inocente. O meia está à disposição de Dorival Jr. para a disputa da Copa América, que começa este mês. Já a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não pretende voltar ao assunto até que haja uma decisão de condenação ou absolvição.

