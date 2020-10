Águia Negra empata em 1 a 1 e segue no G-4 do grupo A5

O Águia Negra segue sem vencer no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Na noite do sábado (3), o rubro-negro empatou por 1 a 1 com o Goiânia (GO).

Gugu abriu o placar aos 3 minutos da etapa final após cruzamento da esquerda. Eduardo aos 15 minutos empatou a partida e deu números finais.

Ainda invicto com uma vitória e três empates, o Águia contou com ajuda do Goianésia para seguir no G-4.

O líder Goianésia, empatou com a Aparecidense em 1 a 1 e manteve o campeão na zona de classificação para a próxima fase.

Nos outros jogos, o Real Noroeste manteve o 100% jogando em casa e bateu o União por 2 a 1. São duas vitórias no três jogos no Espírito Santo. Já o Vitória, venceu a primeira ao bater o Operário-VG por 2 a 1.

Na próxima rodada, o Águia Negra vai a Aparecida de Goiânia encarar a Aparecidense em confronto direto pelo G-4. Quem vencer ficará na zona de classificação para o mata-mata.

Classificação:

1º Goianésia – 07PTS(2V)(3SG)

2° Real Noroeste – 07PTS(2V)(1SG)

3° Operário – 06PTS(2V)

4º Águia Negra – 06PTS(1V)

5º Aparecidense – 05PTS(1V)(1SG)

6° Goiânia – 05PTS(1V)(0SG)

7º União – 04PTS

8º Vitória – 03PTS

