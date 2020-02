Águia Negra se mantém líder no campeonato sul-mato-grossense

O atual líder do campeonato sul-mato-grossense de futebol 2020, Águia Negra, vai competir fora de casa nesse sábado (29) contra o Clube Esportivo Nova Andradina no estádio Luiz Soares Andrade.

O time de Rio Brilhante vai competir a mais de 200 quilômetros de casa para batalhar pela posição de destaque no campeonato. O jogo será ás 16 horas, horário de Mato Grosso do Sul, e ocorrerá no estádio Luiz Soares Andrade.

O time de Nova Andradina está na lanterna com três derrotas e dois empates, entretanto, possui a vantagem de jogar em casa.

Confira a classificação do campeonato:

