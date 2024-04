AO VIVO: Sorteio da Copa do Brasil; assista aqui

Está acontecendo o sorteio da 3º fase da Copa do Brasil, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. No geral, são 32 times, sendo 20 classificados da segunda fase, e 12 que entram agora na competição. Eles estão dividos em dois potes.

Na próxima etapa, os times não poderão disputar os jogos na mesma cidade base para evitar tumulto. Além disso, a partir da 3º fase começam os confrontos realizados no formato “ida e volta”, em estádios com capacidade mínima para 10 mil pessoas.

As partidas acontecerão entre o dia 1º e 22 de maio. Vale lembrar que o São Paulo é o atual campeão da competição.

Assista ao sorteio:

Confira os potes:

Pote 1

Flamengo

Palmeiras

São Paulo

Atlético-MG

Athletico

Corinthians

Fluminense

Grêmio

Fortaleza

Internacional

Atlético-GO

Cuiabá

Ceará

Bahia

Botafogo

RB Bragantino

Pote 2

Goiás

Vasco

Juventude

Criciúma

CRB

Vitória

Sampaio Corrêa

Amazonas

América-RN

Operário-PR

Botafogo-SP

Brusque

Ypiranga-RS

Sport

Águia de Marabá

Sousa-PB

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também