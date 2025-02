Após gol olímpico, Neymar é exaltado pela imprensa internacional: 'espetacular'

Neymar retornou para o Brasil e de quebra, não demorou muito para apresentar suas credenciais. Neste domingo (23), por exemplo, o craque marcou um gol olímpico na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Ele, inclusive, foi protagonista na vitória do Santos por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, fora de casa. O camisa 10 foi autor do golaço e de mais duas assistências para Tiquinho Soares.

A atuação, claro, rendeu elogios no Brasil e também fora do país, onde a imprensa internacional não poupou elogios para o jogador brasileiro. Neymar também foi aplaudido de pé pelos torcedores presentes.

Com passagem pela França, o craque foi lembrado pelo jornal Le Parisien, que definiu a atuação do brasileiro como "um show espetacular".

Na Espanha, o jornal Marca afirmou que "Neymar, um gol olímpico e duas assistências em meia hora de sonho". Ainda em território espanhol, onde Neymar brilhou com a camisa do Barcelona, o diário AS foi ainda mais incisivo nos comentários. "Neymar está se divertindo e Santos está sorrindo".

"Neymar esfregou a lâmpada e marcou um gol olímpico impressionante na vitória do Santos, escreveu TyC Sports, da Argentina.

