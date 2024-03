ApÃ³s vitÃ³ria do SÃ£o Paulo, Carpini fala sobre a permanÃªncia de James

O São Paulo venceu por 3 a 0 a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. O terceiro gol foi marcado por James Rodríguez, já nos acréscimos. Após a partida, durante a entrevista coletiva, o técnico do time, Thiago Carpini, comentou sobre os bastidos da reintegração do colombiano à equipe.

Isso porque, no dia 07 de fevereiro, James Rodríguez havia decidido quebrar o contrato com o São Paulo, mas na semana seguinte, em conversa com a diretoria e com o treinador, ele voltou atrás na decisão. “Ele foi reintegrado de maneira efetiva. Ele nunca foi afastado, sempre participou de todos os processos. Tinha uma decisão de sair, mas que bom que essa decisão foi retomada. Mas ele treinou, trabalhou. Sempre buscou estar próximo do ideal. O importante é que ele ficou e a atuação dele foi muito satisfatória”, disse Carpini.

O jogador entrou na metade do segundo tempo, deu uma assistência e fez um gol. Mas Carpini disse que ele ainda não está pronto para ser titular, ele precisa retomar o ritmo de jogo pois perdeu o período de preparação. O próximo jogo do São Paulo é contra o Palmeiras, no Morumbi no dia 03 de março, às 20h no horário de Brasília, pela décima rodada do Paulistão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também