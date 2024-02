Reviravolta: James Rodríguez continua no São Paulo

Leia Também Esportes James Rodríguez decide deixar o São Paulo

James Rodríguez teve uma nova conversa com a diretoria do São Paulo hoje (20), na presença do técnico Thiago Carpini. E o resultado foi que o colombiano seguirá sendo jogador do clube paulista. O atleta chegou a ter uma conversa a sós com o treinador.

De acordo com a jornalista Renata Saporito, o colombiano será inscrito pelo São Paulo para as quartas de final do Campeonato Paulista, visto que James não está entre os jogadores relacionados para a primeira fase do Estadual. O regulamento da competição permite a substituição de até quatro atletas da lista original inscrita.

No entanto, o São Paulo está fora da zona de classificação da competição, mas tem um jogo a menos que os adversários, por causa do adiamento do jogo contra o Inter de Limeira ocasionado pela partiicpação do Tricolor na Supercopa do Brasil. Que foi reagendado para o dia 28 de fevereiro. As quartas de final acontecerão do dia 10 a 12 de março.

James teria pedido para rescindir o contrato com o clube brasileiro por não se sentir útil dentro do elenco. As últimas informações eram que as partes estavam entrando em acordo sobre a multa rescisória do contrato.

