Aquidauanense perde para o ABC e não se classifica para Copa do Brasil

O time do interior de Mato Grosso do Sul, o Aquidauanense, perdeu nessa quarta-feira (5) para o time do Rio Grande do Norte, o ABC por 1 a 0. A partida era eliminatória para a 1ª fase da Copa do Brasil 2020.

O jogo foi disputado em Aquidauana, no estádio Mário Pinto de Souza, conhecido como Noroeste.

O azulão precisava vencer a partida para se classificar, já o ABC precisava somente do empate para prosseguir na competição nacional.

O astro do jogo, Igor Goulart, fez o gol da vitória do time de Rio Grande do Norte nos 35 minutos do segundo tempo. O gol classificatório foi um chute de longa distância.

Com a vitória, o time potiguar vai encarar o Altos-PI ou Vasco. O Aquidauanense vai voltar ao campo no Morenão nesse domingo jogando contra o Operário disputando a 4ª rodada do Estadual.

Deixe seu Comentário

Leia Também