Armand Duplantis quebra seu próprio recorde mundial no salto com vara

Considerado uma das maiores estrelas do atletismo atual, o sueco Armand Duplantis disse após conquistar o ouro nos Jogos Paris 2024 que só queria descansar. Nesse episódio ele saltou 6,25m, bateu o seu próprio recorde mundial e olímpico, que era de 6,03m, do brasileiro Thiago Braz.

Saiba Mais Esportes Sueco quebra recorde de Thiago Braz no salto com vara Mas neste domingo (25), pela etapa da Diamond League de Chorzow, na Polônia, o atleta bateu o recorde mundial de novo, ao alcançar a marca de 6,26m. Mas neste domingo (25), pela etapa da Diamond League de Chorzow, na Polônia, o atleta bateu o recorde mundial de novo, ao alcançar a marca de 6,26m.

Esta foi a 10ª vez consecutiva que Duplantis bateu o recorde mundial. Ele também recebeu um cheque de 50 mil dólares pela marca, o equivalente a R$ 277 mil.

No mesmo evento, outro recorde foi quebrado. O norueguês Jakob Ingebringtsen completou a prova de 3 mil metros em 7m17s55: com o tempo, ele superou a marca que o queniano Daniel Komen havia conquistado em 1996.

Veja os recordes de Duplantis no salto com vara:

6,26m - 25 de agosto de 2024

6,25m - 5 de agosto de 2024

6,24m - 20 de abril de 2024

6,23m - 17 de setembro de 2023

6,22m - 25 de fevereiro de 2023

6,21m - 24 de julho de 2022

6,20m - 20 de março de 2022

6,19m - 7 de março de 2022

6,18m - 15 de fevereiro de 2020

6,17m - 8 de fevereiro de 2020

6,16m - 30 de junho de 2022

