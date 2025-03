Arnold Classic Ohio 2025: Eduarda Bezerra vence com dobradinha do Brasil

O Arnold Classic Ohio 2025, realizado nesta sexta-feira (28), teve um dia de conquistas para o Brasil, especialmente nas competições femininas.

Eduarda Bezerra, de 25 anos, foi a grande vencedora da categoria Wellness International, derrotando a compatriota Isabelle Nunes e conquistando a medalha de ouro. O terceiro lugar ficou com a dominicana Elisa Alcantara.

Na categoria Fitness International, o destaque foi a americana Jaclyn Baker, que levou a melhor na disputa contra Michelle Fredua Baker, vice-campeã do Ms. Olympia.

Já no Classic Physique, o título ficou com o alemão Mike Sommerfeld, que conquistou a medalha de ouro após um desempenho notável. Sommerfeld havia sido vice-campeão na mesma categoria no Mr. Olympia, e agora confirma seu status como um dos principais atletas da modalidade.

O evento continua neste sábado, com a disputa das finais de Men’s Physique, Classic Men’s Open e Bikini International, com horário marcado entre 10h e 21h (horário de Brasília).

O Brasil estará bem representado, com atletas como Diogo Montenegro, Vitor Chaves, Rafael Oliveira, Guilherme Gualberto e Emmanuel Costa disputando o Men’s Physique, enquanto Angelica Teixeira estará na disputa do Bikini International.

