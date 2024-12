Atletas MS faturam 27 medalhas nos Jogos da Juventude 2024

A delegação sul-mato-grossense, composta por 147 atletas, competiu em 17 modalidades e conquistou um total de 27 medalhas durante os Jogos da Juventude 2024, organizados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) em João Pessoa (PB).

A competição encerrou no dia 28 de novembro, com os sul-mato-grossenses trazendo para casa três ouros, sete pratas e 17 bronzes).

A equipe estadual foi organizada e coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

No atletismo, Mato Grosso do Sul faturou quatro medalhas: duas de prata, uma de ouro e uma de bronze. O voleibol feminino da 2ª divisão também se destacou, garantindo a medalha de bronze.

Um dos grandes destaques da competição foi Kevin Tobias Agüero, de 15 anos, estreante nos Jogos da Juventude. Representando Ponta Porã, Kevin conquistou a medalha de ouro na prova dos 400 metros rasos. “É sempre muito gratificante estar competindo com a bandeira do meu estado estampada no peito, principalmente em uma competição importante como essa. Foi uma experiência incrível, já entrei bem confiante na minha prova, afinal, a marca que eu fiz (48’32) nos 400 metros era algo que eu já vinha mostrando potencial nos treinos”, declarou o jovem atleta.

Além da medalha de ouro nos Jogos da Juventude, Kevin foi vice-campeão sul-americano escolar sub-14 em 2023, bicampeão da Copa Brasil 2024 de meio-fundo, campeão brasileiro sub-16 e bicampeão do Troféu Centro-Oeste.

Outra atleta que brilhou foi Vitória Barreto, de 17 anos, de Três Lagoas, que conquistou a medalha de prata no arremesso do peso e, nesta semana, embarca para a Argentina, onde disputará uma vaga no pódio no Campeonato Sul-Americano Sub-18.

“Participei das três edições dos Jogos, de 2022 a 2024. É gratificante, mesmo com as dificuldades, conseguir chegar ao segundo lugar nos Jogos. É sempre uma honra poder representar minha cidade e meu estado em uma competição desse nível. João Pessoa é uma cidade maravilhosa, estou adorando conhecer lugares novos por conta do esporte. É minha primeira vez aqui e espero voltar em breve”, contou a atleta.

Quadro de medalhas

OURO (3)

Mariana Gianchini (meio-pesado) – judô

Daniel Coelho (50 m peito) – natação

Kevin Tobias Agüero (400 metros) – atletismo

PRATA (7)

Maria Miziara (ligeiro) – judô

Rafaela Silva (meio-médio) – judô

Vitor Cabreira (pesado) – judô

Amanda Lopes (Prova de velocidade) – ciclismo

Endrick e João Gabriel – vôlei de praia

Vitória Barreto (arremesso de peso) – atletismo

Niumar Gonçalvez (arremesso de peso) – atletismo

BRONZE (17)

Leonardo Kurokawa e Isadora Stello (dupla mista) – tênis de mesa

Andre Dodero (ligeiro) – judô

Mirella Souza (médio) – judô

Henrique Sena (médio) – judô

Anielly Gama (pesado) – judô

Equipe mista de judô

Ana Júlia Nantes (maças) – ginástica rítmica

Lucas Vieira (48 kg) – taekwondo

Pedro Lucas Dourado (prova de velocidade) – ciclismo

Daniel Coelho (100 m peito) – natação

Luiza Montagner Friedrich (50 m costas) – natação

Alexandre de Paula (50 m borboleta) – natação

Luan Alves Cabral (estilo livre 55 kg) – wrestling

Vincenzo Santullo (estilo greco-romano 92 kg) – wrestling

Basquete masculino – 1ª divisão

Voleibol feminino – 2ª divisão

Vinicius da Silva (marcha atlética 5000 m) – atletismo

