Bárbara e Carol perdem e são eliminadas nas oitavas das Olimpíadas

Carol e Bárbara enfrentaram a dupla australiana Mariafe e Clancy pelo vôlei de praia dos Jogos Olímpicos Paris 2024, mas acabaram sendo derrotadas por 2 sets a 0.

A partida foi válida pelas oitavas de final, e a dupla brasileira acabou sendo eliminada dos Jogos. Carol e Bárbara são as segundas do Brasil eliminadas precocemente na modalidade.

A equipe formada por André e George não fez boa campanha na fase de grupos, diferente das atletas Carol e Bárbara, mas também acabou eliminada nas oitavas de final nas Olimpíadas de Paris.

O duelo começou equilibrado, mas as australianas bateram as brasileiras no primeiro set. Carol e Bárbara jogaram de forma comunicativa, dando instruções uma à outra durante todo a partida. Apesar disso, as adversárias mostraram ótimo repertório para vencer o set por 24 a 22

No segundo, Clancy e Mariafe aproveitaram o momento e venceram a dupla do Brasil. As atletas sofreram com a habilidade e a sorte australiana, que acertaram ótimos bloqueios ao longo do jogo e garantiram pontos difíceis. O confronto no segundo set finalizou em 21 a 14, e a equipe brasileira acabou eliminada nas oitavas do torneio.

