Brasil conquista 50 medalhas de ouro no Pan-Americano

Os atletas do Brasil conquistaram 153 medalhas nos Jogos Pan Americanos de Lima (Peru) até o início da noite deste sábado (10). O volume de medalhas coloca o país em 2º lugar no quadro geral de classificação, com 50 medalhas de ouro, 39 de prata e 64 de bronze.

No atletismo, Altobeli da Silva Santos foi campeão na prova dos 3 mil metros com obstáculos, realizada ontem. Ele já havia conseguido a medalha de prata nos 5 mil metros. O Brasil também conseguiu o ouro no pan-americano da vela na classe 49erFX com Martine Grael e Kahena Kunze.

As duas haviam conseguido a terceira colocação da regata da prova (Medal Race) e precisavam apenas terminar essa etapa para conseguir o ouro. A seleção brasileira feminina de polo aquático também saiu com medalhas. O Brasil venceu a decisão pelo terceiro lugar contra Cuba por 8 a 7.

No judô, Aléxia Castilhos conquistou medalha de bronze na categoria de 63 kg, após vencer a equatoriana Estefania Garcia. Aléxia na semifinal perdeu por Ippon da venezuelana Anriquelis Barrios. Eduardo Yudy venceu o americano Jack Hatton e foi para a final.

Enquanto isso, a equipe composta por Bruna Takahashi, Caroline Kumahara e Jéssica Yamada venceu os Estados unidos na semifinal (3 a 2) do tênis de mesa. No atletismo, Augusto Dutra ficou com medalha de prata no salto com vara após atingir 5 metros e 71 centímetros de altura.

Ele ficou a 5cm de diferença do medalhista de ouro norte-americano Nielsen Christopher.

