Brasil conquista ouro no Mundial de Taekwondo com atleta campo-grandense na equipe

Na madrugada da última quarta-feira (10), o Brasil fez história ao conquistar a medalha de ouro na Final da Copa do Mundo de Taekwondo por Equipes 2024, realizada em Wuxi, na China. A equipe brasileira tinha um representante sul-mato-grossense, Luiz Felipe Aquino.

A equipe, formada por Luiz Felipe Aquino, Maria Clara Pacheco, Milena Titoneli, Edival Pontes e Henrique Marques, venceu todos os confrontos no formato de melhor de três, no sistema de tag match. O grupo estava sob o comando dos técnicos Clayton Santos e Diego Ribeiro.

Na final, os brasileiros superaram a equipe anfitriã, a China, a atual campeã, que ficou com a prata. O bronze foi conquistado pelo Uzbequistão após a vitória sobre a Coreia.

“É uma honra indescritível ter feito parte da equipe brasileira que conquistou o ouro. Não foi apenas uma vitória esportiva, mas uma experiência que ficará marcada para sempre em minha memória", disse Luiz Felipe.

Ele também destacou o orgulho de representar o Estado. “Estou especialmente orgulhoso de mostrar que Mato Grosso do Sul pode competir entre os melhores do mundo. Essa conquista não é apenas minha, mas de todos que nos apoiaram, incluindo técnicos, companheiros, familiares e torcedores.”

