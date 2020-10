Brasil enfrenta Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta

A Seleção Brasileira do técnico Tite entra em campo para enfrentar a Bolívia nesta sexta-feira (9), às 20h30 (horário de MS), e inicia sua primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar (2022).

Tite terá um ciclo completo para conseguir levantar o caneco. Apesar de muitas novidades em relação ao grupo que foi eliminado nas quartas de final, contra Bélgica, há dois anos, a seleção tem nove remanescentes do último mundial: Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Fabinho, Firmino, Philippe Coutinho e Neymar. Em uma possível convocação ideal de Tite, Alisson e Gabriel Jesus também seriam chamados, mas estão lesionados.

A primeira rodada pode ocorrer sem Neyma que não treinou com os companheiros e ficou no hotel fazendo fisioterapia com dores na lombar. Se não estiver em condições de entrar em campo, Everton Ribeiro será o substituto. Esta é a única dúvida do técnico sobre a equipe que começa o jogo.

A Bolívia foi a penúltima colocada nas Eliminatórias da Copa de 2018, conquistando apenas quatro vitórias em 18 partidas. O adversário do Brasil deve começara a partida da seguinte forma: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Carrasco, Gabriel Valverde e José Sagredo; Carlos Áñez, Raúl Castro, Diego Wayar, Sánchez e Jhasmani Campos; Saucedo.

