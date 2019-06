Brasil enfrenta Venezuela hoje, em Salvador, pela Copa América

Duas partidas pelo Grupo A da Copa América marcam a segunda rodada da competição nesta terça-feira (18). A Bolívia enfrenta o Peru às 18h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Brasil e a Venezuela vão jogar às 21h30, na Fonte Nova, em Salvador. O Brasil é o líder do grupo após vencer a Bolívia por 3 a 0. Na primeira partida, Venezuela e Peru empataram em 0 a 0.

A seleção brasileira não treinou ontem (17) na Fonte Nova, como é praxe, para preservar o gramado que receberá a partida entre o Brasil e a Venezuela, às 21h30. O COL (Comitê Organizador Local) decidiu transferir o último trabalho dos brasileiros para o Estádio Barradão.

A Venezuela, que também treinaria no local, teve o seu trabalho transferido para o Estádio do Pituaçu. A atividade estava marcada para começar às 18h, mas a chuva que atinge Salvador, além do trânsito da cidade, atrasou em meia hora os preparativos.

Na partida entre Argentina e Colômbia, no último sábado (15), as duas seleções criticaram seriamente as condições do gramado da Arena Fonte Nova. A Colômbia ganhou por 2 x 0.

Tite fez mistério sobre a escalação do time que vai enfrentar a Venezuela e não deu pistas aos jornalistas sobre a equipe que começará jogando. Em coletiva, o treinador evitou confirmar se Arthur vai ganhar a vaga de Fernandinho. O Brasil não quer dar chances ao adversário que, segundo a comissão técnica, tem muito mais condições de surpreender o Brasil do que a Bolívia.

