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Esportes

Brasil fica fora do Mundial feminino após revés contra China

Seleção perde vaga para a República Tcheca nos critérios de desempate

17 março 2026 - 18h23Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Brasil está fora da competiçãoBrasil está fora da competição   (Fiba Basketball)

A seleção brasileira feminina, pela terceira vez seguida, não disputará o Mundial de basquete. Nesta terça-feira (17), as brasileiras comandadas pela técnica norte-americana Pokey Chatman foram superadas pelas donas da casa, atuais vice-campeãs mundiais, por 83 a 71, na última rodada do torneio, em Wuhan (China). 

Com o revés, o Brasil terminou na quinta posição do Grupo A, com três derrotas e duas vitórias, mesmo total da República Tcheca, que foi derrotada hoje pela Bélgica. As tchecas levaram a a quarta vaga pelos critérios de desempate: o saldo de cestas convertidas.  A China se classificou em segundo lugar da chave, liderada pela Bélgica, atual campeã europeia. Mali garantiu a terceira vaga. Já o Sudão do Sul, sexto colocado, deu adeus ao Mundial.

As brasileiras foram para o tudo ou nada na última rodada contra a China. A seleção poderia até avançar na combinação de resultados, caso o Sudão do Sul derrotasse Mali, e a República Tcheca batesse a Bélgica nesta terça (17). No entanto, ocorreu exatamente o contrário em ambos os duelos, e a Amarelinha entrou em quadra pressionada, dependendo apenas da vitória para selar a vaga no Mundial.

A seleção fez um jogo equilibrado nos dois primeiros quartos do confronto, mas permitiu que as asiáticas abrissem larga vantagem no terceiro quarto que terminou em 69 a 54. As brasileiras reagiram no quarto final, e chegaram a reduzir a diferença para 70 a 62 no placar, após atuação impecável de Damiris Dantas, que marcou cinco pontos a 6min50s do término do jogo. Em meio à recuperação brasileira, a China solicitou tempo técnico para esfriar o embate. Na sequência, a seleção teve dificuldades para pontuar e ficou sem a pivô Kamilla Cardoso em quadra, após ela ter cometido a quinta falta. Com uma jogadora a mais, a China administrou o placar, selando a vitória por 83 a 71.  

Apesar do revés, a ala-pivô brasileira Damiris foi a eleita a melhor jogadora do duelo, com 26 pontos. Do lado chinês, o destaque foi Han Xu, com 22 pontos e oito rebotes.

O Brasil não disputa o Mundial feminino de basquete desde a edição de 2014. A seleção subiu ao pódio do Mundial pela primeira vez com bronze em 1971 e quase duas décadas depois, em 1994, foi campeã com vitória sobre a China, único título até hoje. Na ocasião, a equipe Amarelinha contava com um trio de peso: Hortência, Magic Paula e Janeth. 

Fora do Mundial em setembro, na Alemanha, a seleção brasileira terá outras chances de carimbar a vaga na Olimpíada de Los Angeles 2028: um torneio internacional em agosto, organizado pela Federação Internacional de Basquete (Fiba, na sigla em inglês), com seleções não-classificadas para o Mundial; a AmeriCupW de 2027 e o Pré-Olímpico, ainda sem data e local definidos.

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