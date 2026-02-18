Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Esportes

Brasil garante melhor resultado no trenó para dois atletas

Edson Bindilatti e Luís Bacca finalizam prova do 2-men em 24º lugar

18 fevereiro 2026 - 06h30Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Brasil conseguiu bons resultadosBrasil conseguiu bons resultados   (Athit Perawongmetha/Reuters)

A participação do Brasil nas disputas do trenó para dois atletas do bobsled (o chamado "2-men") chegou ao fim nesta terça-feira (17) nos Jogos de Milão e Cortina, na Itália. 

A dupla formada pelo baiano Edson Bindilatti e o paulista Luís Bacca terminou em 24º lugar, melhor colocação do país na prova em uma Olimpíada de Inverno.

O resultado supera em três posições o dos Jogos de Pequim, na China, em 2022, quando Bindilatti desceu a pista de gelo acompanhado pelo também paulista Edson Martins. Quatro anos antes, em PyeongChang, na Coreia do Sul, a dupla de xarás ficou em 29º lugar na estreia brasileira em disputa olímpica do 2-men.

Os brasileiros realizaram três descidas, sendo duas na segunda-feira (16) e uma nesta terça-feira. Para terem direito a uma quarta tentativa, eles teriam de finalizar a terceira entre os 20 melhores.

Eles melhoraram a marca em relação ao primeiro dia, mas ainda ficaram a 1s29 da dupla Martin Kranz e David Tschofen, do Liechtenstein, 20ª colocada, na somatória dos tempos.

O Brasil ainda tem pela frente o 4-men, que é a categoria do bobsled para quatro atletas e principal prova da equipe verde e amarela. Além dos integrantes do 2-men, compõem o quarteto o paulista Davidson de Souza, o Boka, e o carioca Rafael Souza. Este último, assim como Bindilatti, ajudou o trenó brasileiro a conquistar o 20º lugar em Pequim.

O quarteto inicia os treinos oficiais nesta quarta-feira (18). As duas primeiras descidas ocorrem sábado (21), a partir de 6h (horário de Brasília). As duas últimas no domingo (22), no mesmo horário. A disputa marca a aposentadoria de Bindilatti, piloto do trenó brasileiro, que participa, em Milão-Cortina, da sexta Olimpíada de Inverno da carreira.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

CBF divulga cronograma da 2ª fase da Copa do Brasil
Esportes
CBF divulga cronograma da 2ª fase da Copa do Brasil
Foto: Jogo do Botafogo em 2026
Esportes
Bahia e Botafogo estreiam hoje na Libertadores
Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai
Esportes
Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai
Brasil encerra participação histórica no esqui alpino em Jogos de Inverno
Esportes
Brasil encerra participação histórica no esqui alpino em Jogos de Inverno
João Fonseca retorna às quadras
Esportes
Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open
Lucas Pinheiro caiu na primeira descida
Esportes
Dono de um Ouro inédito, Lucas Pinheiro cai na primeira descida e fica fora do pódio no slalom
Rayssa venceu a competição
Esportes
Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate
A gaúcha Nicole Silveira
Esportes
Nicole Silveira alcança melhor resultado olímpico do Brasil no gelo
O próximo desafio será em Roma
Esportes
Aos 71 e 69 anos, empresários de Campo Grande colecionam maratonas pelo mundo
Brasileiro Vitor Tavares
Esportes
Brasil encerra Mundial de parabadminton com bronze de Vitor Tavares

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad