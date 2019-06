Brasil supera a Itália e garante vaga na próxima fase da Copa

Com gol da atacante Marta o Brasil vence a Itália por 1 a 0 no Grupo C na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina e garante vaga às oitavas de final da competição. A partida aconteceu nesta terça-feira (18) no estádio du Hainaut na França.

Depois de um primeiro tempo sem gols e com muitas oportunidades das duas seleções o Brasil vence a Itália com gol apenas aos 29 minutos da etapa complementar. Após converter o pênalti, a camisa 10 da Seleção entra para a história das Copas do Mundo como a atleta que mais marcou nesse tipo de competição. No torneio feminino a "Rainha" chega a 17 gols e fica com o posto de maior artilheira.

Artilharia

Na lista de artilheiras, Marta é seguida pela alemã Birgit Prinz e a americana Abby Wambach, ambas com 14 gols e já aposentadas. Na sequência está a também americana Michelle Akers, que disputou seu último Mundial em 1999, com 12 gols, A única ainda em atividade dentre as principais goleadoras é Cristiane, que tem os mesmos 11 gols de Sun Wen (China) e Bettina Wiegmann (Alemanha).

Deixe seu Comentário

Leia Também