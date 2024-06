Brasileiro entra para Guiness Book após correr 366 maratonas em um ano

Hugo Farias entrou para o Guinness Book – livro lançado anualmente contendo uma relação de recordes reconhecidos internacionalmente - ao tornar-se o atleta com maior número de dias consecutivos participando de maratonas.

Ao todo, o brasileiro correu em 366 corridas em 366 dias. Para isso, Hugo decidiu interromper a carreira de executivo em uma multinacional de tecnologia e se dedicou completamente ao “Projeto Propósito”.

A façanha de realizar uma maratona por dia foi concretizada em 27 de agosto de 2023. A nível mundial, o primeiro a realizar a isso foi o belga Steefan Engels, entre 2010 e 2011.

Hugo foi convidado para fazer parte de um projeto científico que envolveu pesquisadores do Instituto do Coração (INCOR), e registrou cada passo das maratonas.

“Eu fico feliz com o reconhecimento do Guinness com o projeto de correr 366 maratonas consecutivas. O registro não foi o principal objetivo, porque a ideia era inspirar pessoas. Eu reuni todas evidências e enviei em outubro”, disse Hugo.

Ao todo, o Hugo percorreu 15.569 km no período de um ano e um dia, o equivalente a uma viagem de ida e volta entre a cidade do Rio de Janeiro e Lisboa, capital de Portugal. Durante a trajetória, ele também alcançou outras marcas:

Consumiu mais de 2 milhões de calorias, o equivalente a mais de 4.000 Big Macs ou 15.700 tulipas de chopp;

Utilizou 27 pares de tênis;

Acumulou mais de 122.950m de ganho altimétrico, aproximadamente 14 vezes a altitude do Everest.

