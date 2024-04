Dois brasileiros jogam fase de grupos da Libertadores hoje; confira os horários

A 2º rodada da fase grupos da Copa Libertadores inicia hoje (09), com um brasileiro dando o ponta pé inicial. O Grêmio recebe o Huachipato, do Chile, às 18h (horário de Mato Grosso do Sul). Enquanto o atual campeão, o Fluminense, enfrenta o Colo-Colo, também equipe chilena, às 20h.

O Grêmio está na última posição no Grupo C, enquanto o Fluminense é o segundo colocado no A. Essas colocações são resultados da derrota do clube sulista, por 2 a 0, para o Strongest. E do empate do time carioca em 1 a 1 com o Alianza Lima.

Amanhã (10), outros brasileiros também entram em campo, sendo eles o Flamengo, o Atlético-MG e São Paulo. E só o Botafogo, entre os clubes do Brasil, que ficou para jogar na quinta-feira (11).

Os jogos serão transmitidos pelo streaming Paramount+, ESPN e Star+.

Confira o calendário dessa semana:

09/04/2024

18h - Grêmio x Huachipato

18h - Estudiantes x The Strongest

20h - Fluminense x Colo-Colo

20h - Libertad x Deportivo Táchira

22h - Junior x Universitario

10/04/2024

18h – Atlético-MG x Rosario

18h – Cerro Porteño x Alianza Lima

18h – Indepediente Del Valle x San Lorenzo

20h – Peñarol x Caracas

20h30 – São Paulo Cobresal

20h30 – Flamengo x Palestino

22h – Barcelona SC x Talleres

11/04/2024

18h – Bolivar x Milonarios

18h – LDU Quito x Botafogo

20h – Palmeiras x Liverpool

20h – River Plate x Nacional

