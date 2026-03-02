Menu
Menu Busca segunda, 02 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
Esportes

CalendÃ¡rio da F1 pode sofrer mudanÃ§as por causa de conflitos geopolÃ­ticos

Organizadores afirmam que seguranÃ§a guiarÃ¡ decisÃµes sobre os GPs do Bahrein e da ArÃ¡bia Saudita apÃ³s escalada de conflitos na regiÃ£o

02 marÃ§o 2026 - 16h39Luiz Vinicius
Testes foram realizados no BahreinTestes foram realizados no Bahrein   (Hamad I Mohammed/Reuters)

A temporada 2026 da Fórmula 1 enfrenta incertezas após a escalada do conflito no Oriente Médio, que pode influenciar a realização de duas etapas programadas para abril. Autoridades e organizadores dizem acompanhar de perto os desdobramentos para tomar decisões baseadas principalmente na segurança dos envolvidos.

A abertura da temporada segue prevista para este fim de semana com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, apesar de dificuldades logísticas causadas pelo fechamento de espaços aéreos e cancelamentos de voos na região do Golfo após ataques militares recentes.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) afirmou que os eventos no Bahrein e na Arábia Saudita — ambos programados para abril — estão sendo avaliados, com a segurança e o bem-estar de equipes, pilotos e públicos como guias para qualquer decisão futura.

Segundo representantes do evento australiano, as equipes conseguiram reorganizar sua logística e devem chegar dentro do prazo para a corrida. Após a etapa em Melbourne, o calendário aponta para provas na China e no Japão antes do retorno ao Oriente Médio.

A situação evolui em meio a uma onda de cancelamentos de voos e fechamento de rotas aéreas na região em conflito, o que levou a cancelamentos de atividades de pré-temporada, como testes de pneus no circuito do Bahrein por motivos de segurança.

Reportar Erro
Sao JuliÃ£o - Dr Cury

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Caio estabeleceu recorde sul-americano
Esportes
Caio Bonfim ganha prata em etapa mundial da marcha atlÃ©tica na China
Seleção enfrentou a Venezuela neste sábado
Esportes
Brasil Ã© campeÃ£o sul-americano sub-20 feminino
Krav Maga dá às mulheres ferramentas para vencer o medo e ganhar confiança através da defesa pessoal
Esportes
Krav Maga dÃ¡ Ã s mulheres ferramentas para vencer o medo e ganhar confianÃ§a atravÃ©s da defesa pessoal
A sede da CBF, no Rio de Janeiro Lucas Figueiredo/CBF
Esportes
Beto Pereira leva crise da Liga do Futebol ao Congresso
Operário vem de uma sequência de quatro empates que custaram a liderança da primeira fase
Esportes
Embalado pela vaga na Copa do Brasil, OperÃ¡rio quer classificaÃ§Ã£o no Estadual
Daiane Muniz é três-lagoense
Esportes
Daiane Muniz, Ã¡rbitra de MS, Ã© escalada para apitar Choque-Rei no PaulistÃ£o
Chaveamento da Liga dos Campeões
Esportes
Real e City voltam a se encontrar no mata-mata da Liga dos CampeÃµes
O evento contou com a participação do ex-jogador Cafu, campeão da Copa do Mundo 2002
Esportes
Evento para Copa 2027 reforÃ§a debate sobre valorizaÃ§Ã£o do futebol feminino
Dupla brasileira está na final
Esportes
Dupla "Calderashi" pÃµe Brasil em final inÃ©dita no Smash de Singapura
Paulo Rezende foi anunciado pelo Pantanal
Esportes
Pantanal anuncia Paulo Rezende como novo tÃ©cnico para temporada 2026

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
PolÃ­cia
Homem fica dois anos sem pagar pensÃ£o e acaba preso em Campo Grande
Tabacaria Seven no bairro Guanandi
PolÃ­cia
Vigilante Ã© morto e duas adolescentes ficam feridas em ataque a tabacaria do Guanandi
Perícia em local de morte
PolÃ­cia
Na volta do banho, marido encontra esposa morta em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio da prefeitura Ã© demitido apÃ³s acusar secretÃ¡rio de estupro em Campo Grande