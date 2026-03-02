A temporada 2026 da Fórmula 1 enfrenta incertezas após a escalada do conflito no Oriente Médio, que pode influenciar a realização de duas etapas programadas para abril. Autoridades e organizadores dizem acompanhar de perto os desdobramentos para tomar decisões baseadas principalmente na segurança dos envolvidos.

A abertura da temporada segue prevista para este fim de semana com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, apesar de dificuldades logísticas causadas pelo fechamento de espaços aéreos e cancelamentos de voos na região do Golfo após ataques militares recentes.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) afirmou que os eventos no Bahrein e na Arábia Saudita — ambos programados para abril — estão sendo avaliados, com a segurança e o bem-estar de equipes, pilotos e públicos como guias para qualquer decisão futura.

Segundo representantes do evento australiano, as equipes conseguiram reorganizar sua logística e devem chegar dentro do prazo para a corrida. Após a etapa em Melbourne, o calendário aponta para provas na China e no Japão antes do retorno ao Oriente Médio.

A situação evolui em meio a uma onda de cancelamentos de voos e fechamento de rotas aéreas na região em conflito, o que levou a cancelamentos de atividades de pré-temporada, como testes de pneus no circuito do Bahrein por motivos de segurança.

