Esportes

Campeonato Sul-Mato-Grossense terá jogos transmitidos pelo Portal Lance!

Parceria com a FFMS garante exibição ao vivo e cobertura nacional da Série A 2026

07 fevereiro 2026 - 16h56Sarah Chaves
A estreia será com o clássico entre Dourados AC e OperárioA estreia será com o clássico entre Dourados AC e Operário   (Reprodução )

O Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A de 2026 terá transmissões ao vivo pelo Portal Lance! após parceria firmada com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). O acordo prevê a exibição de nove partidas até as semifinais, sempre com um jogo por rodada, além de cobertura editorial com reportagens, destaques e conteúdos exclusivos, ampliando a visibilidade do estadual em nível nacional. As transmissões serão feitas pelo canal oficial do Lance! no YouTube.

A estreia da parceria acontece neste domingo, dia 8 de janeiro, com o clássico entre Dourados AC e Operário, marcado para as 15h30, no Estádio Douradão, em Dourados.

Para a FFMS, a iniciativa representa um novo patamar para o futebol local. O diretor de Marketing da entidade, Endrigo Zotelli, afirma que a presença do campeonato em um veículo de alcance nacional fortalece a competição e os clubes. Segundo ele, a Federação também garantiu uma premiação total de R$ 200 mil, distribuída entre campeão, vice-campeão e repasses diretos aos clubes no lançamento do torneio.

Do lado do Portal Lance!, o gerente da LanceTV!, Fernando David, avalia que a transmissão do estadual sul-mato-grossense reforça a estratégia do canal de ampliar sua atuação no futebol brasileiro, levando clubes tradicionais do Estado a uma audiência nacional.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, destaca que a parceria beneficia diretamente os clubes e seus patrocinadores. "Esta é uma parceria fundamental. A FFMS vem trabalhando muito para que nosso futebol entre em um novo patamar. Com as transmissões e a cobertura nacional do Portal Lance!, ganhamos projeção em todo o país e nossos clubes passam a ter mais visibilidade. O empresário local que acreditou no campeonato e patrocinou o clube de sua cidade vai ver sua marca ser exibida para todo o Brasil por meio do YouTube do Portal Lance!", comemora.

O acordo respeita o contrato já existente com a TV Morena, que seguirá com exclusividade na transmissão de um jogo por rodada, além das finais do campeonato, em TV aberta.

Como assistir: os jogos transmitidos pelo Portal Lance! poderão ser acompanhados gratuitamente pelo YouTube.

 

 

