Caso Daniel Alves: esperando pela sentença, jogador é convocado para tribunal

O ex-jogador Daniel Alves e as partes envolvidas no processo foram convocados a comparecer ao Tribunal de Barcelona nesta quinta-feira (21). A expectativa, segundo informam diversos veículos da imprensa espanhola, é que o jogador possa receber a sentença, pouco mais de duas semanas depois do julgamento, que teve duração de três dias. Ele é acusado de agressão sexual contra uma mulher, dentro de uma boate da cidade espanhola, em dezembro de 2022.

Além de Daniel Alves, a juíza Isabel Delgado Pérez, que preside a 21ª Seção da Audiência de Barcelon, chamou: Inés Guardiola, advogada do jogador; Ester García, advogada da denunciante; e a promotora Elisabeth Jiménez.

A imprensa espanhola também espera que a Justiça, na sessão desta quinta, responda sobre um novo pedido de liberdade condicional para Daniel Alves. A acusação e a promotoria se opuseram ao requerimento feito pela defesa do jogador, que já teve quatro negados, sob a justificativa de risco de fuga.

No último dia do julgamento, o ex-jogador da Seleção Brasileira chorou, falou que bebeu muito e voltou a negar agressão sexual. Dois dias antes, a denunciante, em depoimento em formato confidencial, reforçou a acusação, de acordo com a imprensa espanhola.

Daniel Alves pode pegar até 12 anos de prisão, pena máxima para crimes do tipo na Espanha. Esse foi o pedido da acusação. Antes do julgamento, a promotoria pediu nove anos de prisão; ao final, declarou que os acontecimentos "não são merecedores de uma pena mínima", a qual seria de quatro anos.

A defesa do brasileiro pediu a absolvição e, em caso de condenação, que fossem aplicados como atenuantes: intoxicação alcoólica, reparação de dano (via pagamento de 150 mil euros/R$ 802 mil) e violação do direito fundamental do acusado - a advogada Inés Guardiola alega que houve uma investigação inicial sem conhecimento do atleta.

Daniel Alves foi preso preventivamente em 20 de janeiro de 2023 e atualmente cumpre a ordem no Centro Penitenciário Brians 2, nos arredores de Barcelona.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também