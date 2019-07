Centro-Oeste Open de Taekwondo tem equipes de MS na disputa

Duas equipes de Taekwondo filiadas à FTKDMS (Federação de Taekwondo do Mato Grosso Do Sul) estão em busca de vaga para seus atletas no Grand Slam de Taekwondo 2020, assim como 10 pontos no Ranking Nacional da modalidade. Elas participam do Centro-Oeste Open de Taekwondo, que está sendo realizado em Goiânia (GO).

Os atletas e seus técnicos embarcaram nesta sexta-feira (5), onde a Equipe Fábio Costa e a Equipe Pedro Lemes participam das disputas de Kyorugui, Poomsae e Parataekwondo, no Open que está sendo realizado no Ginásio de Esportes CPMG Hugo De Carvalho Ramos, no Jardim Goiás, em Goiânia.

O campeonato é organizado pela Federação Goiana de Taekwondo (FGTKD) e homologado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), tendo como apoiador a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Goiás (SECELGO).

Os atletas de Mato Grosso do Sul são:

Natan Pereira Ruiz Albano - infantil masculino até 36 kg;

André Lucas Jesus Borges - cadete masculino até 45 kg;

Renan Espíndola Barbosa - cadete masculino até 49 kg;

Kauan Pereira Ruiz Albano - cadete masculino até 53 kg;

Maria Alice Ferracini Lopes - juvenil feminino até 59 kg;

Natan Miranda Lopes - juvenil masculino até 63 kg;

Tiago Henrique dos Reis Fernandes - adulto masculino até 58 kg;

Leonardo Martins Hill - adulto masculino acima 87 kg;

Cleber Sanches Barbosa - master 2 masculino até 68 kg.

Os técnicos:

Fábio Costa

Pedro Lemes

Cleber Sanches Barbosa

