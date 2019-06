Com gols de Cristiane, Brasil vence a Jamaica

A seleção brasileira venceu a Jamaica por 3 a 0, na estreia da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Os três gols foram da atacante Cristiane.

Nos primeiros minutos de jogo, a seleção brasileira fez jus ao status de favorita e partiu para cima da Jamaica. Os principais lances de perigo saíram com lançamentos da intermediária e cruzamentos pela esquerda. Em um desses lances, Cristiane abriu o placar aos 15 minutos.

Depois do gol, a Jamaica se viu obrigada a atacar. O Brasil passou a levar perigo em contra-ataques. A goleira Schneider, destaque no primeiro tempo, evitou o segundo gol do Brasil. A melhor chance para ampliar o placar surgiu aos 37 minutos. Após pênalti de Shaw, Andressa Alves bateu mal e Schneider pegou. Após perder o pênalti, o Brasil tentou cadenciar o jogo e garantiu a vitória parcial sem sustos.

No segundo tempo, o Brasil começou no ataque e contou com o oportunismo da atacante Cristiane para ampliar. O segundo gol foi marcado após cruzamento de Andressa Alves aos cinco minutos. O terceiro foi feito aos 15 minutos, de falta.

Após os 3 a 0, Vadão fez modificações e a equipe brasileira passou a explorar os contra-ataques. O Brasil até teve boas chances de gol, mas não conseguiu ampliar o marcador.

Com o resultado, o Brasil assume a liderança do Grupo C da competição. A próxima partida do Brasil será contra a Austrália, na quinta-feira (13), às 13h, no estádio da la Mosson, Montpellier.

