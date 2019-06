Copa do Mundo feminina: Brasil vai a campo sem Marta

Domingo (9) é dia de estreia do Brasil na Copa da França. A seleção brasileira entra em campo desfalcada. Marta, dona da camisa 10, ainda não se recuperou totalmente da lesão na coxa esquerda e, por isso, não jogará contra a Jamaica. A braçadeira de capitã estará com a zagueira Mônica.

Nos últimos dias, o técnico Vadão viu escapar pelas mãos outras jogadoras importantes: a zagueira Érika, a atacante Adriana e a lateral-direita Fabiana. Além das baixas, o Brasil vem de uma série de derrotas consecutivas. Perdeu os últimos nove amistosos que disputou.

Brasil x Jamaica

O jogo está marcado para as 10h30, no estádio Des Alpes, em Grenoble, em partida válida pelo Grupo C.

As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez. Nos jogos Panamericanos de 2007, as brasileiras aplicaram uma goleada de 5 x 0.

Austrália x Itália

O primeiro jogo da rodada de estreia do grupo C começa cedo, às 8h, no estádio Du Hainaut, em Valenciennes.

O encontro de Austrália e Itália já ocorreu 8 vezes. Cada uma venceu três jogos e houve dois empates. A Itália leva vantagem no saldo de gols.

Inglaterra x Escócia

O duelo europeu abre a rodada do Grupo D na Copa da França. O jogo começa às 13h, no estádio de Nice.

As duas seleções já jogaram 25 vezes, a maioria em amistosos e jogos da Eurocopa. As inglesas venceram 22 vezes e as escocesas, duas. No saldo de gols a Inglaterra tem larga vantagem, com 71 gols.

