Comercial derrota Costa Rica pelo placar mínimo no Morenão

Apoiado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020, o Comercial venceu por 1 a 0 o Costa Rica, em jogo válido pela oitava rodada, na quinta-feira (4), no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande.

O único gol da vitória foi assinalado por Gabriel Ventura, que converteu pênalti aos quatro minutos do segundo tempo. Com os três pontos conquistados em casa, a equipe comercialina praticamente firmou sua participação na próxima fase do certame, sendo que possui saldo significativamente superior ao da Pontaporanense. O triunfo na Cidade Morena também faz o Comercial subir três posições na tabela do Estadual, saltando do sétimo para o quinto lugar, com 10 pontos.

O resultado de quinta-feira (5) também sacramentou o primeiro rebaixamento da competição. O lanterna Clube Esportivo Nova Andradina (Cena) obteve apenas dois pontos em sete jogos e disputará a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol em 2021.

Para alcançar o Maracaju, primeiro fora da zona da degola, com oito pontos e -1 de saldo, o time de Nova Andradina teria de marcar pelo menos nove gols e não sofrer nenhum das duas partidas restantes da primeira fase, além de torcer para a agremiação maracajuense não balançar as redes em seus últimos compromissos.

Deixe seu Comentário

Leia Também