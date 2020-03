Comercial entra em campo contra o Corumbaense

O clube campo-grandense, Comercial, vai entrar em campo neste domingo (1º) ás 15h contra o Corumabense no estádio Arthur Marinho. Outros dois jogos acontecerão durante a tarde de hoje.

O Comercial está a três posições acima do Corumbaense na classificação do campeonato sul-mato-grossense 2020, porém, os dois contam com um histórica de partidas bem semelhantes. O time de Campo Grande só tem uma vitória a mais que o time de Corumbá.

Ainda nesta tarde, no mesmo horário, o Ponta Porã recebe em casa, no estádio municipal Aral Moreira, o Chapadão. O time da cidade de Chapadão do Sul está a três posições do Ponta Porã na tabela, porém, o Ponta conta com a vantagem de jogar em casa.

O terceiro colocado no campeonato, o Costa Rica vai receber o Aquidauanense no estádio municipal Laerte Paes Coelho ás 16 horas deste domingo. Ambos os clubes estão bem classificados, o time de Aquidauana está logo abaixo do Costa, porém, o time tem mais gols pró.

Jogos do sábado

Nesse sábado (29) o Operário venceu o Maracaju fora de casa com o placar de 1x0. O Águia Negra, venceu o Nova Andradina por 2x0, liderando com mais de seis pontos de diferença do Operário, segundo colocado.

