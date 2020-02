Confira os jogos do campeonato sul-mato-grossense deste sábado

Depois do recesso do carnaval, os jogadores de futebol retornam para os campos para competir pela taça do campeonato sul-mato-grossense de futebol 2020. Neste sábado (29), quatro clubes vão entrar em campo.

Começando pelo líder, o Esporte Clube Águia Negra foi até o município de Nova Andradina para competir contra o clube local no estádio Luiz Soares Andrade.

O time de Rio Brilhante, Águia Negra, está com um excelente histórico, com apenas um empate. Entretanto, está jogando fora de casa. Os torcedores do Nova Andradina acreditam que o clube deva usar esta vantagem e garantir a primeira vitória do campeonato.

Descendo a classificação, mas ainda no top 5, o campo-grandense Operário – MS compete fora de casa com Maracaju Atlético Clube no estádio municipal Luiz Gonzaga Prata Braga.

Apesar da diferença na classificação, os dois times estão com um histórico similar de partidas, ambos com duas derrotas, um empate e duas vitórias. Porém, o Operário conta com maior saldo de gol.

Deixe seu Comentário

Leia Também