Copa do Brasil 2025: veja classificados e potes de sorteio da terceira fase

A Copa do Brasil de 2025 avançou para a terceira fase, e 32 clubes seguem na disputa pelo título.

Esta etapa marca a entrada dos times que garantiram vaga direta na competição, como os participantes da Copa Libertadores: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia. Eles se juntam às equipes que superaram as fases anteriores.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda definirá a data do sorteio dos confrontos desta fase, que será disputada em jogos de ida e volta, previstos para os dias 30 de abril e 21 de maio.

Classificados para a 3ª fase da Copa do Brasil 2025:

Aparecidense

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Botafogo-PB

Brusque

Capital-DF

Ceará

Corinthians

CRB

Criciúma

Cruzeiro

CSA

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Maracanã

Maringá

Náutico

Novorizontino

Operário-PR

Palmeiras

Paysandu

Bragantino

Retrô

Santos

São Paulo

Vasco

Athletico-PR

Vila Nova

Potes do sorteio

Os clubes serão divididos em dois potes com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. As 16 equipes melhores ranqueadas estarão no Pote 1, enquanto as demais compõem o Pote 2.

Pote 1: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Athletico-PR.

Pote 2: Ceará, Criciúma, CRB, Operário-PR, Botafogo-PB, Brusque, Novorizontino, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, Capital-DF, CSA e Vila Nova.

Premiação e calendário

Os clubes que disputam a terceira fase receberão R$ 2.315.250 em premiação. Os valores aumentam conforme o avanço no torneio, com o campeão recebendo R$ 77.175.000.

O calendário da Copa do Brasil 2025 segue com as seguintes datas:

Oitavas de final: 30 de julho e 6 de agosto;

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;

Finais: 2 e 9 de novembro.

