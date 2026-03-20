Copa do Brasil chega Ã  quinta fase com 32 times na disputa

A Copa do Brasil já tem definidos os clubes que seguem na disputa e avançam para a quinta fase da competição. Ao todo, 32 equipes seguem vivas e aguardam o sorteio dos confrontos, marcado para segunda-feira (23), às 14h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
A fase reúne 12 times que vieram da etapa anterior e outros 20 da Série A. Os clubes serão distribuídos em dois potes, conforme o ranking da CBF: os 16 melhores ficam no pote 1, enquanto os demais integram o pote 2.
Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, previstos para os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta). Cada equipe recebe R$ 2 milhões pela participação, e quem avançar às oitavas de final garante mais R$ 3 milhões.
Nas fases seguintes, oitavas, quartas e semifinais, os duelos também serão definidos por sorteio, sem restrição de enfrentamentos. As oitavas estão previstas para agosto, as quartas entre agosto e setembro e as semifinais em novembro.
A decisão da Copa do Brasil de 2026 será em jogo único, marcado para 6 de dezembro. O estádio ainda será definido pela CBF.
Potes do sorteio
Pote 1
Flamengo
Corinthians
Palmeiras
Atlético-MG
São Paulo
Fluminense
Botafogo
Athletico-PR
Bahia
Vasco
Cruzeiro
Grêmio
Fortaleza
Internacional
Bragantino
Santos
Pote 2
Vitória
Ceará
Coritiba
Mirassol
Chapecoense
Remo
Paysandu
Operário-PR
Athletic
Confiança
Atlético-GO
CRB
Jacuipense
Juventude
Goiás
Barra