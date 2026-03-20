Copa do Brasil chega Ã  quinta fase com 32 times na disputa

A Copa do Brasil já tem definidos os clubes que seguem na disputa e avançam para a quinta fase da competição. Ao todo, 32 equipes seguem vivas e aguardam o sorteio dos confrontos, marcado para segunda-feira (23), às 14h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A fase reúne 12 times que vieram da etapa anterior e outros 20 da Série A. Os clubes serão distribuídos em dois potes, conforme o ranking da CBF: os 16 melhores ficam no pote 1, enquanto os demais integram o pote 2.

Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, previstos para os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta). Cada equipe recebe R$ 2 milhões pela participação, e quem avançar às oitavas de final garante mais R$ 3 milhões.

Nas fases seguintes, oitavas, quartas e semifinais, os duelos também serão definidos por sorteio, sem restrição de enfrentamentos. As oitavas estão previstas para agosto, as quartas entre agosto e setembro e as semifinais em novembro.

A decisão da Copa do Brasil de 2026 será em jogo único, marcado para 6 de dezembro. O estádio ainda será definido pela CBF.

Potes do sorteio

Pote 1

Flamengo

Corinthians

Palmeiras

Atlético-MG

São Paulo

Fluminense

Botafogo

Athletico-PR

Bahia

Vasco

Cruzeiro

Grêmio

Fortaleza

Internacional

Bragantino

Santos

Pote 2

Vitória

Ceará

Coritiba

Mirassol

Chapecoense

Remo

Paysandu

Operário-PR

Athletic

Confiança

Atlético-GO

CRB

Jacuipense

Juventude

Goiás

Barra

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