Corinthians anuncia a contrataÃ§Ã£o do ex-Manchester United, Jesse Lingard

O Corinthians anunciou a contratação do meio-atacante inglês, Jesse Lingard de 33 anos nesta sexta-feira (6). O jogador chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2026.

O contrato prevê possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 em caso de cumprimento de metas estabelecidas no documento.

Antes mesmo de ser anunciado, Lingard foi a campo pela primeira vez no CT Joaquim Grava na última quinta (5), sendo integrado aos poucos pela comissão técnica.

Lingard treinou em um campo separado em relação aos companheiros, mas já teve contato com a bola.

Na última quarta-feira (4), o jogador inglês realizou apenas atividades na parte interna do CT. Assim como Zakaria Labyad, Lingard passará por um processo de recondicionamento físico, já que não atua desde meados de dezembro.

Com longa passagem pelo Manchester United, Lingard acumula 78 gols e 39 assistências em 388 jogos ao longo da carreira, levando em conta apenas clubes

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m