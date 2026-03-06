Menu
Esportes

Corinthians anuncia a contrataÃ§Ã£o do ex-Manchester United, Jesse Lingard

O meio-atacante inglÃªs estÃ¡ sendo integrado aos poucos pela comissÃ£o tÃ©cnica

06 marÃ§o 2026 - 12h24Sarah Chaves, com CNN
Foto: Matthew Ashton - AMA - Getty ImagesFoto: Matthew Ashton - AMA - Getty Images  

O Corinthians anunciou a contratação do meio-atacante inglês, Jesse Lingard de 33 anos nesta sexta-feira (6). O jogador chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2026.

O contrato prevê  possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 em caso de cumprimento de metas estabelecidas no documento.

Antes mesmo de ser anunciado, Lingard foi a campo pela primeira vez no CT Joaquim Grava na última quinta (5), sendo integrado aos poucos pela comissão técnica.

Lingard treinou em um campo separado em relação aos companheiros, mas já teve contato com a bola.

Na última quarta-feira (4), o jogador inglês realizou apenas atividades na parte interna do CT. Assim como Zakaria Labyad, Lingard passará por um processo de recondicionamento físico, já que não atua desde meados de dezembro.

Com longa passagem pelo Manchester United, Lingard acumula 78 gols e 39 assistências em 388 jogos ao longo da carreira, levando em conta apenas clubes

