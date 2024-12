Cristiano Ronaldo revela planos de ser dono de clube após aposentadoria

Saiba Mais Esportes Neymar e Vini Jr. brilham no Globe Soccer Awards 2024

Cristiano Ronaldo, prestes a completar 40 anos, já começou a planejar sua vida após o fim da carreira no futebol.

Em entrevista, durante a cerimônia do Globe Soccer Awards, em Dubai, nesta sexta-feira (27), o jogador português revelou que tem claras suas intenções para o futuro, mas deixou a data da aposentadoria em aberto.

Ao ser questionado sobre as possibilidades que o aguardam após pendurar as chuteiras, CR7 descartou carreiras como treinador ou presidente de clube. "Nunca vou ser treinador. Presidente de clube? Também não. Talvez proprietário de um clube", afirmou.

Cristiano Ronaldo também deixou claro o seu desejo de continuar ligado ao futebol, agora em uma função de dirigente. "Marque minhas palavras, eu vou ser dono de um grande clube. Com certeza", disse.

