Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje; saiba onde assistir

Enquanto a Raposa busca deixar a lanterna da competição, o Timão tenta gerir o desgaste físico para se manter no topo da tabela

25 fevereiro 2026 - 17h52Gabrielly Gonzalez, com ge
Breno Bidon (Corinthians) e Kaio Jorge (Cruzeiro) Breno Bidon (Corinthians) e Kaio Jorge (Cruzeiro)   ( Crédito: Gilson Lobo/AGIF)

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de MS), no Mineirão, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida tem transmissão ao vivo pelo Premiere para todo o Brasil. Também é possível assistir pelo canal do Meu Timão, no Youtube. 

Na lanterna do Brasileirão, com apenas um ponto em três jogos, o Cruzeiro busca a primeira vitória no campeonato. O time do técnico Tite vem de quatro triunfos seguidos no Mineiro, sendo o último sobre o Pouso Alegre, por 2 a 1, pelo jogo de ida da semifinal.

O Corinthians vem de uma classificação nos pênaltis para as semifinais do Campeonato Paulista, em uma sequência de quatro partidas sem perder, sendo três vitórias e um empate. Na última rodada do Brasileirão, o Timão encostou nos líderes. Agora, quer se manter entre os primeiros colocados, mesmo com o desgaste físico do elenco.

Escalações e desfalques

O técnico Tite conta com os retornos de Arroyo e Kaio Jorge, que foram poupados recentemente. O centroavante Kaio Jorge é presença certa entre os titulares, enquanto o equatoriano Arroyo disputa vaga com Christian. Na lateral, existe a possibilidade de Fagner enfrentar seu ex-clube, caso William seja preservado. O time provável deve ter: Cássio; William (ou Fagner), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Christian (ou Arroyo), Matheus Pereira e Kaio Jorge.

Pelo lado do Corinthians, Dorival Júnior deve promover um rodízio. Jogadores como Memphis Depay e Raniele podem começar no banco de reservas. O provável onze inicial conta com: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho (ou Gabriel Paulista), João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Charles (ou Raniele), Allan, Carrillo (ou Breno Bidon), Rodrigo Garro, Vitinho (ou Memphis Depay) e Gui Negão.

As ausências são significativas para ambos os lados. O Cruzeiro não terá Chico da Costa, Marquinhos e Sinisterra, todos lesionados. Já o Corinthians sofre com as baixas de Hugo, Yuri Alberto e Kaio César, todos entregues ao departamento médico.

