Daniel Alves fratura o antebraço e vira desfalque contra o Corinthians

O camisa 10 do São Paulo, o meio campista Daniel Alves vai passar por uma cirurgia nesta quinta-feira (27) por causa de uma fratura no antebraço. O jogador se machucou ao levar uma pancada em disputa com Fernando Canesin, do Athletico-PR, durante a partida antecipada da 21ª rodada que ocorreu nesta quarta (26), que terminou com a vitória do tricolor por 1 a 0, no Morumbi.

Conforme o Fox Sports, o médico do clube, o Dr. José Sanchez explicou que “O Daniel Alves foi atendido no HCor, onde se evidenciou uma fratura no antebraço direito. Ele será submetido a cirurgia nesta quinta-feira para colocar uma placa para correção da fratura. Não podemos estipular o período de recuperação, mas esperamos que seja boa por se tratar de uma fratura alinhada e com um bom prognostico de recuperação”, disse.

O próximo jogo do São Paulo é domingo, às 11 horas, de novo no Estádio Cícero Pompeu de Toleto, contra o Corinthians. Além do meia, Fernando Diniz não terá Reinaldo, que levou o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. E o atacante Luciano, autor do gol da vitória sobre o Furacão, foi outro a deixar o campo reclamando de dores musculares, mas não deve ser problema.

